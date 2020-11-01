Баку пойдет до конца, если вопрос вывода армянских военных из Карабаха не решится за короткое время за столом переговоров - Алиев

Баку готов к урегулированию нагорно-карабахского конфликта за столом переговоров, но пойдет до конца, если вопрос вывода армянских военных из Карабаха не будет решен в короткие сроки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Операция успешно продолжается. До сих пор от оккупации освобождено около 200 населенных пунктов, включая города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы и этот процесс продолжается. Я неоднократно заявлял, что мы хотим, чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров. Однако, этого не хочет Армения, которая три раза грубо нарушила режим перемирия. Мы хотим, чтобы вопрос вывода ВС Армении с оккупированных территорий решился за короткое время за столом переговоров. В противном случае, мы продолжим любым путем восстанавливать нашу территориальную целостность и, как я сказал, пойдет до конца", - сказал Алиев в воскресенье в Баку на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
По его словам, ракетные обстрелы азербайджанских городов со стороны ВС Армении свидетельствуют о том, что Ереван не хочет мира.
"Они хотят, чтобы оккупация длилась вечно. Они пытаются вновь оккупировать населенные пункты, которая освободила наша армия. Именно это является причиной продолжения войны. Если Армения откажется от своих грязных действий, то будет обеспечено перемирие и вопрос будет урегулирован за столом переговоров", - подчеркнул президент.
При этом Алиев выразил надежду, что переговорный процесс не будет длиться долго.
Глава государства также выразил признательность Турции за оказанную Азербайджану политическую и моральную поддержку в вопросе Нагорного Карабаха.
Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что прибыл в Баку по поручению президента Турции. "У нашего президента одно поручение, в этом процессе не оставлять Азербайджан в одиночестве и постоянно приезжать в Баку для совместной деятельности. Мы гордимся вашими победами на поле боя. С Божьей помощью, вы вернете свои земли обратно этой успешной операцией", - сказал глава МИД Турции.
А.Азизов
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