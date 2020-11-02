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Карабахский конфликт 02.11.2020 14:08

Баку готов прекратить боевые действия при условии остановки Арменией обстрелов и взятии конкретных обязательств по выводу войск из Карабаха - Алиев

Баку готов прекратить боевые действия в случае, если Ереван возьмет на себя конкретные обязательства по выводу войск из Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я это говорил неоднократно и вновь повторяю, что если Армения сегодня прекратит боевые действия и за столом переговоров, продемонстрировав конструктивную позицию, возьмет обязательство по выводу войск с оккупированных территорий, мы готовы остановиться", - сказал Алиев в понедельник, принимая в Баку генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

Алиев считает, что военное решение конфликта должно выйти на политический уровень, и Баку готов к этому.

"Я надеюсь, что горькое поражение Армении заставит их серьезно задуматься и принять это решение", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]