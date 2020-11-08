ВС Азербайджана уничтожили 4 танка противника

Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжении боевых действий в Карабахе.
"В течение дня 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - говорится в сообщении Минобороны.
Согласно сообщению, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.
"В течение суток противник на основных направлениях фронта понес значительные потери и был вынужден отступить. Не имея сил для сопротивления на фронте, противник вновь обстрелял мирное население и гражданскую инфраструктуру. В течение прошлого дня ВС Армении обстреляли села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов, в результате чего есть погибший и раненые. Ответный удар ВС Азербайджана был направлен по легитимным военным целям", - отмечается в сообщении.
Минобороны отмечает, что в настоящее время бои продолжаются, операционная обстановка находится под контролем азербайджанской армии.
"В течение прошедших суток ВС Азербайджана уничтожили большое количество живой силы противника, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько грузовиков с боеприпасами", - подчеркивается в сообщении.
А. Мамедов
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