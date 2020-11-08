ВС Армении нарушили режим прекращения огня на госгранице

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Минобороны.

"Начиная с ночи с 7 ноября до 05:00 утра 8 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов