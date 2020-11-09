Азербайджанские военные уничтожили еще 4 единицы военной техники ВС Армении - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении еще 4 единиц военной техники ВС Армении.
"В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября было уничтожено и выведено из строя большое число живой силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет и 1 военный грузовик с боеприпасами противника", - отмечается в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, бои в Карабахе продолжались преимущественно в Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, в ходе которых армянские ВС отступили.
“Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся серьезные потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить”, - отмечается в сообщении.
Минобороны сообщает, что в настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем войск армии Азербайджана.
Х.Насирзаде
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