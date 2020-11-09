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Карабахский конфликт 09.11.2020 08:36

Армянские ВС вновь нарушили режим прекращения огня на госгранице - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны армянских ВС на армяно-азербайджанской государственной границе вечером в воскресенье и в ночь на понедельник.

“Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Начиная с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Кедабекском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РЕЖИМ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]