Армянские ВС вновь нарушили режим прекращения огня на госгранице - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны армянских ВС на армяно-азербайджанской государственной границе вечером в воскресенье и в ночь на понедельник.

“Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Начиная с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Кедабекском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде