В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Видеоконференцию показал азербайджанский государственный телеканал AzTV.

По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества не только связан с урегулированием конфликта, но и деятельностью по дальнейшему развитию.

"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана выразил признательность президентам России и Эрдогана за участие в урегулировании конфликта. "Владимир Владимирович, благодарю Вас за активное участие в горячей фазе конфликта. Подписание сегодняшнего документа свидетельствует об особой роли России в урегулировании конфликта. Уверен, что роль России будет весомой в будущей деятельности региона, в том числе устранения последствий этого конфликта, а также нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Сегодня я хочу выразить благодарность президенту Турцию за активное участие в политическом урегулировании конфликта", - отметил Алиев.