В Азербайджане отмечают победу в Карабахской войне

Во всех уголках Азербайджана в настоящее время проходят народные гуляния в связи с победой в Карабахской войне.

Тысячи граждан Азербайджана вышли на улицы городов и районов, чтоб отметить историческую победу в войне.

Граждане скандируют лозунги “Слава азербайджанскому солдату! Карабах - Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!”.

Несмотря на то, что в Азербайджане действует комендантский час, правоохранительные органы с пониманием относятся к народным гуляниям.

Х.Насирзаде