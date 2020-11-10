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Карабахский конфликт 10.11.2020 06:40

В Азербайджане отмечают победу в Карабахской войне

Во всех уголках Азербайджана в настоящее время проходят народные гуляния в связи с победой в Карабахской войне.

Тысячи граждан Азербайджана вышли на улицы городов и районов, чтоб отметить историческую победу в войне.

Граждане скандируют лозунги “Слава азербайджанскому солдату! Карабах - Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!”.

Несмотря на то, что в Азербайджане действует комендантский час, правоохранительные органы с пониманием относятся к народным гуляниям.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОБЕДА, НАРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]