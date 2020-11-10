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Карабахский конфликт 10.11.2020 11:31

Военные настояли на принятии Арменией заявления о прекращении огня в Карабахе - премьер

Армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, содержание заявления не выгодно для армянской стороны. "Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - заявил премьер Армении.

Глава армянского правительства указал также на ряд проблем в войсках, в частности, о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

"Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало", - сказал премьер Армении.

По его словам, в начале боевых действий была уверенность, что действия армянских войск приведут к тому, что Азербайджан будет принужден к перемирию.

"Мы не могли подумать, что сдача территорий может быть правильным путем достижения перемирия. Почему же мы сейчас решили подписать соглашение? Потому что, слушая оценки армии, стало очевидным, что последствия будут более тяжелыми, и на данный момент надо просто остановиться, принять условия, часть которых была бы осуществлена противником даже в случае продолжения боевых действий", - подчеркнул Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПАШИНЯН, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]