Военные настояли на принятии Арменией заявления о прекращении огня в Карабахе - премьер

Армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, содержание заявления не выгодно для армянской стороны. "Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - заявил премьер Армении.

Глава армянского правительства указал также на ряд проблем в войсках, в частности, о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

"Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало", - сказал премьер Армении.

По его словам, в начале боевых действий была уверенность, что действия армянских войск приведут к тому, что Азербайджан будет принужден к перемирию.

"Мы не могли подумать, что сдача территорий может быть правильным путем достижения перемирия. Почему же мы сейчас решили подписать соглашение? Потому что, слушая оценки армии, стало очевидным, что последствия будут более тяжелыми, и на данный момент надо просто остановиться, принять условия, часть которых была бы осуществлена противником даже в случае продолжения боевых действий", - подчеркнул Пашинян.