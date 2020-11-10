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Карабахский конфликт 10.11.2020 13:56

Анкара продолжит поддерживать Азербайджан для возвращения «всех оккупированных земель» - Минобороны

Власти Турции будут продолжать поддерживать Азербайджан для возвращения ему всех территорий, которые Баку считают оккупированными, заявили во вторник в турецком министерстве обороны.

"Турция продолжит поддержку Азербайджана в процессе возвращения всех оккупированных земель страны", - цитирует заявление министерства агентство "Анадолу".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын со своей стороны также заявил, что Анкара и впредь продолжит поддерживать Азербайджан на поле боя и за столом переговоров.

"Карабах теперь свободен!" - написал Калын в твиттере, которого цитирует агентство "Анадолу".

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай написал на своей странице в соцсетях, что "отныне Карабах - это Азербайджан!"

"Мы со всей уверенностью заявляли об этом в один голос. Дорогой Азербайджан, пусть твоя радость всегда будет нашим восторгом!" - отметил Октай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]