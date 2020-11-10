Анкара продолжит поддерживать Азербайджан для возвращения «всех оккупированных земель» - Минобороны

Власти Турции будут продолжать поддерживать Азербайджан для возвращения ему всех территорий, которые Баку считают оккупированными, заявили во вторник в турецком министерстве обороны.
"Турция продолжит поддержку Азербайджана в процессе возвращения всех оккупированных земель страны", - цитирует заявление министерства агентство "Анадолу".
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын со своей стороны также заявил, что Анкара и впредь продолжит поддерживать Азербайджан на поле боя и за столом переговоров.
"Карабах теперь свободен!" - написал Калын в твиттере, которого цитирует агентство "Анадолу".
В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай написал на своей странице в соцсетях, что "отныне Карабах - это Азербайджан!"
"Мы со всей уверенностью заявляли об этом в один голос. Дорогой Азербайджан, пусть твоя радость всегда будет нашим восторгом!" - отметил Октай.
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