Минобороны РФ сообщает о начале работы патрулей российской военной полиции в Карабахе

Российская военная полиция в субботу приступает к патрулированию Нагорного Карабаха, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сказал он на брифинге в субботу.
Согласно картам, опубликованным Минобороны РФ 11 ноября, российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Ханкенди, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Агдере.
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