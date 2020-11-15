Российские военные сообщили о начале работы в Карабахе передовой группы центра гуманитарного реагирования

К 20 ноября в Нагорном Карабахе завершится создание межведомственного центра гуманитарного реагирования, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.
"Формирование межведомственного центра гуманитарного реагирования в Ханкенди в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении.
С 14 ноября в составе миротворческого контингента России в Ханкенди уже действует оперативная группа формируемого центра под руководством генерал-майора А.Волкова, сообщили военные.
В сообщении Национального центра говорится, что межведомственный центр гуманитарного реагирования создается в Нагорном Карабахе по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе".
14 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. "Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - говорится в сообщении.
До этого командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сказал журналистам: "Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется".
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