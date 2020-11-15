Минобороны РФ сообщило о развертывании 25 наблюдательных постов миротворцев в Карабахе

Российские военные выставили 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля за соблюдением режима прекращения огня - в Лачинском коридоре и двух зонах ответственности, сообщили в Минобороны РФ.

"С 10 ноября выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (соединяет Нагорный Карабах и Армению - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

"В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти - в северной", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Север" завершено 14 ноября.

Согласно ранее опубликованным картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Ханкенди, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Агдере.