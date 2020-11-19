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Дальнее зарубежье 19.11.2020 15:17

Помпео: Иерусалим - настоящая столица Израиля

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона, как и израильского суверенитета над Голанскими высотами, является лишь отражением реальности, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Простой факт признания реальности: Иерусалим - это полноправная истинная настоящая столица Израиля. Сумасшествие, что США не делали этого на протяжении десятилетий. И мы перевели туда наше посольство. Как просто, как правильно, как справедливо!" - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

"Сегодня я посещу Голанские высоты, простое признание того, что они являются частью Израиля, сделанное президентом Трампом, исторически важно и просто отражает реальность", - отметил он.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон признает столицей Иерусалим столицей Израиля. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, отвергающую это его решение.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Статус Иерусалима долгое время считается одной из последних крупных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении любого израильско-палестинского мирного соглашения.

25 марта прошлого года в Вашингтоне после переговоров Трампа с Нетаньяху президент США подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильская юрисдикция на Голанские высоты была распространена кнессетом (парламентом Израиля) еще в декабре 1981 года, но этот шаг не является международно признанным. Резолюция Совета Безопасности ООН 497 от 17 декабря 1981 года считает эту область частью сирийских оккупированных территорий. Аннексию также осудила Генеральная Ассамблея ООН в 2008 году.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ИЕРУСАЛИМ, ГОЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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