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Карабахский конфликт 20.11.2020 16:35

Азербайджан обратился в ЕСПЧ в связи жестоким обращением Арменией к азербайджанским военнопленным

Официальный Баку обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), подняв вопрос жестокого отношения к азербайджанским военнопленным Амину МусаевуиБайраму Керимову, заявил заместитель председателя Верховного судаЧингиз Аскеров.

«Сегодня направил запрос в ЕСПЧ с целью безотлагательного применения мер обеспечительного характера в отношении Армении в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными Амином Мусаевым и Байрамом Керимовым», - написал Аскеров в своем аккаунте в Twitter.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, СУД, ЕСПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]