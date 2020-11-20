Азербайджан обратился в ЕСПЧ в связи жестоким обращением Арменией к азербайджанским военнопленным

Официальный Баку обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), подняв вопрос жестокого отношения к азербайджанским военнопленным Амину МусаевуиБайраму Керимову, заявил заместитель председателя Верховного судаЧингиз Аскеров.
«Сегодня направил запрос в ЕСПЧ с целью безотлагательного применения мер обеспечительного характера в отношении Армении в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными Амином Мусаевым и Байрамом Керимовым», - написал Аскеров в своем аккаунте в Twitter.
Х.Насирзаде
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