Азербайджан обратился в ЕСПЧ в связи жестоким обращением Арменией к азербайджанским военнопленным

Официальный Баку обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), подняв вопрос жестокого отношения к азербайджанским военнопленным Амину МусаевуиБайраму Керимову, заявил заместитель председателя Верховного судаЧингиз Аскеров.

«Сегодня направил запрос в ЕСПЧ с целью безотлагательного применения мер обеспечительного характера в отношении Армении в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными Амином Мусаевым и Байрамом Керимовым», - написал Аскеров в своем аккаунте в Twitter.

Х.Насирзаде