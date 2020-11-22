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Карабахский конфликт 22.11.2020 21:39

Более 1,4 тыс. армян прибыли на автобусах в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев

Российские миротворцы в воскресенье сопроводили очередную колонну автобусов с армянами в Нагорный Карабах с территории Армении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Ханкенди, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома обеспечили российские военнослужащие", - подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, АРМЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]