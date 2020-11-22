Более 1,4 тыс. армян прибыли на автобусах в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев

Российские миротворцы в воскресенье сопроводили очередную колонну автобусов с армянами в Нагорный Карабах с территории Армении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Ханкенди, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома обеспечили российские военнослужащие", - подчеркивается в сообщении.