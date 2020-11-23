Уволен замглавы Минобороны Армении Балаян

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, сообщил руководитель парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян.

"Балаян уволен"", - сказал Кочарян родителям пропавших без вести армянских военнослужащих.

Ранее у здания Минобороны родители без вести пропавших требовали встречи с руководством ведомства для получения информации об их детях.

В правительстве и министерстве обороны Армении заявление Кочаряна об увольнении Балаяна "Интерфаксу" не прокомментировали.