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Регион 23.11.2020 15:14

Уволен замглавы Минобороны Армении Балаян

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян освобожден от занимаемой должности, сообщил руководитель парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян.

"Балаян уволен"", - сказал Кочарян родителям пропавших без вести армянских военнослужащих.

Ранее у здания Минобороны родители без вести пропавших требовали встречи с руководством ведомства для получения информации об их детях.

В правительстве и министерстве обороны Армении заявление Кочаряна об увольнении Балаяна "Интерфаксу" не прокомментировали.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РУКОВОДСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]