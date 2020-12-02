Путин призвал страны ОДКБ поддержать Пашиняна

Премьер-министр Никол Пашинян был вынужден принять болезненные, но необходимые решения по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент России Владимир Путин.

"Руководство Армении, председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но, еще раз подчеркну, необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра", - сказал Путин в среду на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Путина, "каждый из присутствующих сегодня на совещании принимает степень ответственности при принятии решений подобного рода". "Он (Пашинян, - "ИФ") эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, который оказались в трудной жизненной ситуации", - заявил Путин.