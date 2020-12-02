Саммит ОДКБ предлагает региональным организациям обсудить формирование безопасного пространства от Ванкувера до Владивостока - заявление

Лидеры стран ОДКБ предлагают организовать встречу представителей этой организации, а также СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и Евросоюза для обсуждения формирования неделимого пространства безопасности "от Ванкувера до Владивостока".
"Приверженные Уставу ООН, нормам и принципами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, готовы к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока, подчеркиваем безальтернативность решения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках согласованных форматов, как прописано в Декларации, принятой на Саммите ОБСЕ в Астане (2010 года)", - говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, принятом по итогам саммита организации.
Авторы исходят из принципа "что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных".
"В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - говорится в документе.
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