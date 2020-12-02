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Регион 02.12.2020 21:18

Саммит ОДКБ предлагает региональным организациям обсудить формирование безопасного пространства от Ванкувера до Владивостока - заявление

Лидеры стран ОДКБ предлагают организовать встречу представителей этой организации, а также СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и Евросоюза для обсуждения формирования неделимого пространства безопасности "от Ванкувера до Владивостока".

"Приверженные Уставу ООН, нормам и принципами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, готовы к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока, подчеркиваем безальтернативность решения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках согласованных форматов, как прописано в Декларации, принятой на Саммите ОБСЕ в Астане (2010 года)", - говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, принятом по итогам саммита организации.

Авторы исходят из принципа "что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных".

"В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ПРОСТРАНСТВО, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]