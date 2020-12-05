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Карабахский конфликт 05.12.2020 09:00

При разминировании в Нагорном Карабахе российскими саперами впервые задействован комплекс "Уран-6"

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"Впервые в работах по разминированию местности от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов задействован многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", с помощью которого было обследовано около 8 га местности в районе населенного пункта Ходжалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение дистанционно управляемых робототехнических комплексов позволяет увеличить площадь разминируемых территорий, обеспечивая безопасность личного состава при разминировании.

"Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров (на устройстве имеется 4 видеокамеры высокой четкости, которые обеспечивают круговой обзор). В ходе работы комплекса "Уран-6" находящиеся в земле боеприпасы обезвреживаются в результате срабатывания или физического разрушения", - говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, САПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]