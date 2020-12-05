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Карабахский конфликт 05.12.2020 18:10

Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны

Почти 32 тыс. армян вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отметили, что за сутки в Карабах вернулись еще 1 244 человека, а за все время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже 31 917 человек.

В ведомстве отметили, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

"Российским контингентом миротворческих сил ведется круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку районов Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов - всего очищено уже почти 58 га территории.

Кроме того, за сутки при содействии российских миротворцев отремонтированы одна опора и 2 км ЛЭП, 2,2 км газопровода, 1,2 км линий связи и пять трансформаторных подстанций.

"При взаимодействии миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста ведется поиск и передача тел погибших. Организована работа "горячей линии" по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С момента начала работы "горячей линии" на нее поступило более 200 телефонных обращений", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, все действия российского контингента миротворческих сил выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, АРМЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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