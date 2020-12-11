Армяне совершили вооруженную провокацию в Гадруте, ранен азербайджанский солдат

Армяне совершили вооруженную провокацию против азербайджанских военнослужащих в Нагорном Карабахе, передают азербайджанские СМИ.

"В результате вооруженной провокации, совершенной армянами против азербайджанских военнослужащих, ранен один солдат", - говорится в сообщении.

При этом СМИ не приводят подробностей инцидента.

А. Мамедов