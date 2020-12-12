ВС Азербайджана пресекли армянскую провокацию в Карабахе - Минобороны

Армянские военные совершили провокационные действия в Карабахе, азербайджанская армия пресекла эти попытки, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры", -отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, в настоящее время соблюдается режим прекращения огня.

Н.Аббасова