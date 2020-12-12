Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.12.2020 20:27

ВС Азербайджана пресекли армянскую провокацию в Карабахе - Минобороны

Армянские военные совершили провокационные действия в Карабахе, азербайджанская армия пресекла эти попытки, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры", -отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, в настоящее время соблюдается режим прекращения огня.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПРОВОКАЦИЯ


Похожие новости


Армяне совершили вооруженную провокацию в Гадруте, ранен азербайджанский солдат Число подтвержденных погибших армянских военных в Карабахе приближается к 5 тыс. Пашинян заявил о "неопределенностях" в своем совместном заявлении с президентами Азербайджана и РФ по Карабаху Минздрав Армении сообщает о 2 тыс. 718 опознанных военных, погибших в Карабахе Армения выступает за обмен пленными с Азербайджаном по принципу "всех на всех" - вице-премьер Мишустин и Пашинян обсудили участие РФ в восстановлении Карабаха, проблемы беженцев и транспортного сообщения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]