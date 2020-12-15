Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения Анкарой систем противовоздушной обороны «С-400», заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

«Президент Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны «С-400». В то время, как некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны, применение санкций против Турции – это несправедливость», - сказал Гаджиев в распространенном заявлении для прессы.

По его словам, президент Алиев расценивает эту ситуацию как «проявление двойных стандартов и беззаконие».

«Президент Алиев выразил уверенность, что эти санкции не помешают шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложения Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ. Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция – Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом», - подчеркивается в комментариях Гаджиева.

МИД Азербайджана также выступил с заявлением, в котором осудил решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку ЗРК С-400. «Мы осуждаем решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку ЗРК С-400 и рассматриваем этот шаг как применение двойных стандартов против Турции. Вызывает сожаление, что США, как союзник Турции, не ответили на предложение Турции решить этот вопрос путем диалога и дипломатии», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Призываем к безотлагательным шагам для скорейшего решения посредством диалога этого вопроса, касающегося национальной безопасности Турции», - говорится в заявлении МИД.

А.Азизов