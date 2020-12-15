Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения Анкарой систем противовоздушной обороны «С-400», заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.
«Президент Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны «С-400». В то время, как некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны, применение санкций против Турции – это несправедливость», - сказал Гаджиев в распространенном заявлении для прессы.
По его словам, президент Алиев расценивает эту ситуацию как «проявление двойных стандартов и беззаконие».
«Президент Алиев выразил уверенность, что эти санкции не помешают шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложения Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ. Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция – Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом», - подчеркивается в комментариях Гаджиева.
МИД Азербайджана также выступил с заявлением, в котором осудил решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку ЗРК С-400. «Мы осуждаем решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку ЗРК С-400 и рассматриваем этот шаг как применение двойных стандартов против Турции. Вызывает сожаление, что США, как союзник Турции, не ответили на предложение Турции решить этот вопрос путем диалога и дипломатии», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Призываем к безотлагательным шагам для скорейшего решения посредством диалога этого вопроса, касающегося национальной безопасности Турции», - говорится в заявлении МИД.
А.Азизов
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
Нью-Йорку из-за коронавируса грозит тотальный локдаун - мэр
Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии за сутки, это в 2,5 раза меньше суточных показателей за прошлую неделю
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности