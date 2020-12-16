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Регион 16.12.2020 15:27

Санкции США против Анкары за С-400 являются атакой на суверенитет Турции - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США против Турции за приобретение у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 представляют собой удар по суверенитету страны.

"Это решение является атакой на суверенные права нашей страны", - сказал Эрдоган в среду.

"Турция достигла такой точки, когда санкции более не могут драматическим образом повлиять на нее", - при этом отметил президент.

Также он напомнил, что пока ни одна страна мира не сталкивалась с ограничениями, предусмотренными Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Однако теперь эти санкции применили против партнера США по НАТО, подчеркнул Эрдоган.

Ранее на этой неделе США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]