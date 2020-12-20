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Регион 20.12.2020 23:16

Азербайджан и Армения договорились о порядке размещения пограничников на южной границе

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян считает неверными разговоры о потере суверенитета страны из-за размещения на армяно-азербайджанской границе российских пограничников.

"О потере суверенитета можно говорить, когда не обеспечена безопасность, а шаги, которые сегодня проводятся, укрепляют и безопасность государства, и суверенитет. После обретения независимости Армения стала членом ОДКБ, безопасность границ (границы Армении с Ираном и Турцией - ИФ) обеспечивается совместным армяно-российским контингентом, размещена российская военная база. Подписано множество документов, которые укрепляют нашу безопасность, к примеру объединенная армяно-российская группировка войск. Все это направлено на укрепление нашей безопасности", - сказал Арутюнян в интервью телепрограмме "Зинуж" Минобороны Армении.

По его словам, в соответствии с договоренностями с РФ, российские пограничные силы размещаются на участке автодороги Горис - Капан в Сюникской области.

"Автодорогу берут под контроль пограничные силы России, наши погрансилы размещаются за ними, визуально обеспечивая безопасность второй линии, после них стоят подразделения армии. То же самое с азербайджанской стороны. Достигнута договоренность с азербайджанской стороной, что между дорогой и пограничниками не будет подразделений армии", - отметил глава Минобороны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]