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Внешняя политика 28.12.2020 20:46

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущее состояние с реализацией трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Министры обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и нынешнее состояние с реализацией трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и России – ИФ). Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам регионального характера, представляющим взаимный интерес», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]