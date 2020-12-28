Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущее состояние с реализацией трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Министры обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и нынешнее состояние с реализацией трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и России – ИФ). Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам регионального характера, представляющим взаимный интерес», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Н.Аббасова
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