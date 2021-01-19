Telegram на прошлой неделе удалил сотни призывов к насилию в США - Дуров

Telegram заблокировал и отключил сотни публичных призывов к насилию в каналах, связанных с событиями в США, сообщил владелец мессенджера Павел Дуров.
"В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на нашей платформе, связанной с США. Команда действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые иначе могли бы охватить десятки тысяч подписчиков",- сообщил Дуров в своём телеграм-канале.
Дуров добавил, что команда Telegram "продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию".
Он поблагодарил "всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту". "Так держать! Мы ценим каждый ваш отчет. Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим", - написал он.
По его словам, "последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США". Несмотря на то, что США составляют менее 2% пользовательской базы мессенджера, в Telegram "также внимательно следят за ситуацией".
"Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда",- подчеркнул владелец мессенджера.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждается возможность блокировки мессенджера Telegram. "Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.
Мессенджер Telegram стал набирать популярность после изменения правил обработки персональных данными пользователей мессенджера WhatsApp, блокировки 11 января в твиттере и других социальных сетях аккаунта президента США Дональда Трампа из-за сообщений в день штурма Капитолия, которые, по мнению руководства сервисов, могли спровоцировать насилие, а также удаления из AppStore и GooglePlay сервиса Parler, в котором активно собирались радикальные сторонники американского президента. Официальные аккаунты в Telegram завели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие лидеры государств. Официального аккаунта Трампа в нем пока нет. Как сообщил Дуров 12 января, за последние 72 часа количество пользователей мессенджера увеличилось на 25 млн человек. Всего у него стало более 0,5 млрд постоянных ежемесячных пользователей.
6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
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