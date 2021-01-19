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Регион 19.01.2021 16:59

Владелец компании, производящей в Армении автоматы Калашникова, обвиняется в хищении бюджетных средств

Служба нацбезопасности Армении обвиняет в хищении и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах бывшего советника главы Минобороны республики Давида Галстяна, которому принадлежит компания Royalsys Engineering, занимающаяся производством автоматов Калашникова на территории страны.

"В следственном управлении Службы национальной безопасности принято решение о привлечении Галстяна в качестве обвиняемого в рамках возбужденного уголовного дела о хищении из госбюджета и присвоении финансовых средств в крупных размерах ", - сообщает армянский интернет-ресурс "Сивилнет" со ссылкой на СНБ Армении.

В спецслужбе отметили, что хищение и присвоение средств стало возможным в результате преступного сговора должностных лиц Минобороны и Главного штаба ВС Армении с офшорной компанией Галстяна Mosston Engineering, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Галстян является фигурантом четырех уголовных дел, возбужденных СНБ Армении. Ему принадлежат ряд офшорных компаний, а также компании в Армении, занимающиеся торговлей оружием.

В августе 2018 года Галстян, возглавляющий компанию Royalsys Engineering, и замдиректора концерна "Калашников" Андрей Барышников подписали контракт о создании производстве автоматов Калашникова AK-12 и AK-15 в Республике Армения.

В ноябре 2020 года бывший сотрудник Военной полиции Минобороны Армении Вардан Гукасян обнародовал документы о махинациях в сфере торговли оружием, в которых были замешаны бывший министр обороны страны Давид Тоноян и его бывший советник Галстян.

Согласно документам, Тоноян и Галстян заключили договор о создании офшорной компании Mosston Engineering, в рамках которого Минобороны предоставило компании $3,5 млн. на покупку вооружений. Компании также были предоставлены эксклюзивные права на приобретение военной техники и боеприпасов от имени оборонного ведомства Армении.

20 ноября минувшего года Тоноян был освобожден от должности министра обороны Армении указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна.

Минобороны Армении в ноябре 2020 года опровергло сообщения о причастности руководства ведомства к торговле оружием.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВПК, ХИЩЕНИЯ


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