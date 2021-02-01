В Турции могут обновить конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране может быть принята новая конституция.

"Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию", -заявил турецкий лидер по итогам заседания Кабмина республики.

"Если мы достигнем консенсуса с нашим партнером по Народному альянсу, мы сможем принять меры по новой конституции в ближайший период", -добавил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что работа над новой конституцией должна вестись прозрачно, а итоговый текст должен быть представлен на одобрение народа.