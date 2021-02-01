Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0622 RUR   0.0224 GBR   2.3349 TRY   0.2336

Цена на нефть

29.01 $/bbl   WTI 52.20 -0.14 Brent 55.88 0.35

Погода в Баку

  ночь день

01.02.2021 22:03

В Турции могут обновить конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране может быть принята новая конституция.

"Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию", -заявил турецкий лидер по итогам заседания Кабмина республики.

"Если мы достигнем консенсуса с нашим партнером по Народному альянсу, мы сможем принять меры по новой конституции в ближайший период", -добавил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что работа над новой конституцией должна вестись прозрачно, а итоговый текст должен быть представлен на одобрение народа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, КОНСТИТУЦИЯ


Похожие новости


Эрдоган надеется на скорое начало работы совместного центра по Карабаху Эрдоган подтверждает готовность к диалогу с РФ, США, ЕС Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово - Эрдоган Турция будет усиленно развивать оборонную промышленность - Эрдоган Санкции США против Анкары за С-400 являются атакой на суверенитет Турции - Эрдоган Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]