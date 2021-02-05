Высылка немецкого дипломата из РФ неоправдана, Германия не оставит это без ответа - глава МИД

ФРГ примет ответные меры, если Россия не передумает высылать немецкого дипломата, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Если Российская Федерация не передумает, то этот шаг не останется без ответа", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По его словам, решение выслать дипломатов ЕС "не оправдано" и "продолжает ухудшать отношения с Европой".

По его словам, немецкий дипломат выполнял свои обязанности, эта обязанность защищена Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.