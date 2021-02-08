АПБ в 2020г выявило 45 фактов поставок из России в Азербайджан некачественного зерна и картофеля

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в 2020 году выявило 45 фактов поставок из России зерна и картофеля, не соответствующих требованиям страны, сообщает Россельхознадзор.

По сообщению ведомства, эти и другие вопросы были обсуждены в ходе видеоконференции, которая состоялась 5 февраля между заместителем главы Россельхознадзора Антона Кармазина с заместителями председателя АПБ Закией Мустафаевой и Баларагимом Гулиевым.

«Азербайджанская сторона отметила, что более 90% от общего объема зерна, закупаемого страной, приходится на российскую продукцию. Азербайджан высоко ценит продуктивные торговые связи с Россией. Между тем, АПБ обеспокоено выявлением в 2020 году 45 фактов поставок из России зерна и картофеля, не соответствующих требованиям Азербайджана. В частности, в 36 случаях была выявлена пшеница с карантинными сорными растениями, в 1 случае – кукуруза, а также в 8 случаях - картофель, зараженный нематодой», - говорится в информации, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Тем не менее, АПБ подтвердило, что не направляло в Россельхознадзор нотификации о данных нарушениях.

В свою очередь, Кармазин подчеркнул важность торгового сотрудничества стран, отметив, что Россия ежегодно отправляет в Азербайджан порядка 1,5 млн тонн зерна и продуктов его переработки. «При этом обеспечение выполнения требований стран-импортеров при поставках зерна - приоритетная задача Россельхознадзора», - сказал он.

В связи с этим Кармазин обратился к азербайджанской стороне с просьбой прислать официальные нотификации по каждому случаю выявления несоответствий в российском зерне, по которым будут проведены тщательные расследования и приняты меры к недобросовестным экспортерам.

В ходе видеоконференции также был обсужден вопрос интеграция информационных систем в области фитосанитарии двух стран.

«Стороны согласились в важности этой работы и договорились провести технические консультации на уровне ответственных специалистов служб», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков