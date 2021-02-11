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Оборона 11.02.2021 17:54

Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач – Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценивает боеготовность турецкой и азербайджанской армий, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

«В ходе учений «Зима-2021» ВС Турции и Азербайджана продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению поставленных задач при любых погодных и географических условиях. Армии двух братских стран отличаются профессионализмом и оснащенностью передовой технологией», - сказал Акар в четверг, выступая перед участниками турецко-азербайджанских учений, начавшихся 1 февраля в восточной провинции Карс.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, в свою очередь, выразил удовлетворение проведением совместных военных учений азербайджанской и турецкой армий.

«Учения направлены на развитие сотрудничества и координации, а также навыков быстрого реагирования в зимних погодных условиях. Турецкая армия - одна из самых сильных в мире. У нас налажено тесное сотрудничество с братской страной. Для нас важно иметь возможность использовать опыт Турции в оборонной сфере», - сказал Гасанов, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава оборонного ведомства напомнил, что Азербайджан за 44 дня вернул оккупированные земли и принудил Армению к капитуляции.

«Турция была рядом с Азербайджаном на протяжении всей войны и это еще один символ сотрудничества между двумя странами. Турция во время войны оказывала политическую, моральную и дипломатическую поддержку. Позиция Анкары стала месседжем для мировой общественности: Турция рядом с Азербайджаном! Весь мир еще раз убедился в том, что наша дружба и братство нерушимы и вечны. Поддержка Турции придала нам сил, и мы освободили свои земли», - сказал Гасанов.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]