Население Азербайджана в январе сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,4%

Население Азербайджана приобрело в январе 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 3 млрд 154,8 млн манатов, что на 1,4% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 1 млрд 665 млн манатов (рост по сравнению с январем 2020 года на 1,8%), непродовольственных товаров - 1 млрд 489,8 млн манатов (спад на 4,8%).
По данным комитета, за отчетный период 52,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 15,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,1% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,1% - прочую непродовольственную продукцию.
За отчетный период 26,9% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49,8% - частными предпринимателями и 23,3% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 12,2% для предприятий, для частных предпринимателей сократился на 0,1%, на рынках и ярмарках - сократился на 15,7%.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе 2021 года составили 168,9 манат, на покупку непродовольственных товаров - 149,4 манат.
Отметим, что по итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.
Б.Рустамбеков
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