Президент Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в воскресенье посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы, сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова