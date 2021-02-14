Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 14.02.2021 16:28

Президент Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в воскресенье посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы, сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВИЗИТ


Похожие новости


Тер-Петросян и посол РФ в Армении поговорили об армянских пленных в Азербайджане Алиев: Спад товарооборота Азербайджана и РФ в 2020г был незначительным из-за пандемии, в 2021г мы это компенсируем Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2021г с дефицитом 4,1% ВВП Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней - президент Азербайджана Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности на Южном Кавказе Эрдоган обсудит в Баку ситуацию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]