Президент Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в воскресенье посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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