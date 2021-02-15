РФ вводит квоту на экспорт зерна в 17,5 млн т и пошлину на пшеницу

Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Ее размер составляет 17,5 млн тонн. Она не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.
Как сообщалось, эта мера направлена на стабилизацию цен на муку и хлеб на фоне резко подорожавшего зерна.
Кроме того, комплекс ограничительных мер дополняется экспортной пошлиной. С 15 февраля в рамках пошлины поставки пшеницы будут облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну, с 1 марта она повысится до 50 евро. С 15 марта экспортные пошлины в рамках квоты начнутся действовать на кукурузу (25 евро) и ячмень (10 евро). Экспорт ржи, которая, по данным экспертов зернового рынка, практически не экспортируется, пошлиной облагаться не будет.
За пределами квоты будет действовать запретительная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Минсельхоз в начале февраля распредели квоту. По данным ведомства, доли в ней получили 234 компании. Квота была распределена по историческому принципу, поэтому наибольшие доли получили ведущие экспортеры зерна. Это ТД "РИФ" (2,69 млн тонн), "Астон" (2,123 млн тонн), "Мирогрупп ресурсы" (1,759 млн тонн), "Гленкор Агро МЗК" (1,234 млн тонн), "Каргилл" (892,53 тыс. тонн).
Как заявлял ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспортеры намерены полностью выбрать квоту и в дальнейшем вернуться к обсуждению с правительством возможности обнуления экспортных пошлин.
Вместе с тем со 2 июня правительство вводит так называемый зерновой демпфер (плавающая пошлина) на экспорт зерна. Экспортная пошлина будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя.
По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, РФ с 1 июля 2020 года по 1 февраля 2021 года экспортировала 34,1 млн тонн зерна, что на 24,3% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт пшеницы вырос на 23,4%, до 28,4 млн тонн, ячменя - на 48,8%, до 3,9 млн тонн, других культур - на 45,1%, до 0,3 млн тонн. Поставки кукурузы снизились на 4,8%, до 1,5 млн тонн.
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