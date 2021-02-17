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Это интересно 17.02.2021 22:27

В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд

Американские власти обвиняют трех хакеров из КНДР в попытки кражи через интернет $1,3 млрд, сообщает в среду Минюст США.

"Три северокорейских хакера приняли участие в масштабном сговоре, в рамках которого были проведены разрушительные кибератаки. Они были нацелены на кражу и вымогательство $1,3 млрд... Жертвами были компании и финансовые структуры", - отмечается в пресс-релизе министерства. В нем указывается, что атаки были нацелены не на какую-то отдельную страну, а на государства по всему миру.

"В обнародованных сегодня материалах обвинения указывается, что хакеры из КНДР, используя не оружие, а клавиатуру, крали электронные кошельки, криптовалюту, а не мешки с деньгами. Северокорейские хакеры на сегодняшний день - самые крупные "грабители банков" в мире", - отметил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Минюст США отмечает, что хакеры работали не только с территории КНДР, "но и из других стран, включая Китай и Россию". Министерство не уточняет, какую часть обозначенной суммы хакерам удалось украсть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КНДР, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]