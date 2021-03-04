Новак: для России было важно нарастить добычу в апреле на 130 тыс. б/с из-за сезонных факторов

России было важно увеличить добычу нефти в апреле из-за сезонного спроса на нефтепродукты.

"Мы пришли к консолидированному мнению, о том, что добыча будет сохранена на уровне марта в апреле странами ОПЕК+. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. Для нашей страны мы увеличим добычу в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки. Это наша доля в общих 500 тыс. б/с, на которые планировалось изначально в апреле увеличить добычу странами ОПЕК+", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России", - пояснил он.