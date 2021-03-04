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ТЭК 04.03.2021 22:18

Новак: для России было важно нарастить добычу в апреле на 130 тыс. б/с из-за сезонных факторов

России было важно увеличить добычу нефти в апреле из-за сезонного спроса на нефтепродукты.

"Мы пришли к консолидированному мнению, о том, что добыча будет сохранена на уровне марта в апреле странами ОПЕК+. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. Для нашей страны мы увеличим добычу в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки. Это наша доля в общих 500 тыс. б/с, на которые планировалось изначально в апреле увеличить добычу странами ОПЕК+", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России", - пояснил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]