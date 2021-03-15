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Это интересно 15.03.2021 17:42

Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. сменил официальное название своей должности на Technoking ("технокороль" или "король технологий"), говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

При этом в сообщении уточняется, что Маск сохранит должность главного исполнительного директора.

Кроме того, должность финансового директора Tesla Зака Киркхорна теперь официально будет называться Master of Coin ("мастер над монетой") по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериале "Игра престолов".

Изменения вступают в силу 15 марта.

В отдельном сообщении Tesla говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в понедельник прибавляют в цене 0,2%. С начала года они подешевели на 1,7%.

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Тэги: США, TESLA, МАСК, ДОЛЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]