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Туризм 30.03.2021 21:47

Россия на сегодня более безопасна для туризма, чем зарубежные страны - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия на сегодня более безопасна для путешествий и отдыха, чем зарубежные страны, которые традиционно посещают российские туристы.

"С учетом эпидемиологических ограничений на данный момент в нашей стране гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят. Да и посмотреть у нас есть что", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В ходе обсуждения проблемы развития этнотуризма в РФ Путин отметил: "Есть, конечно, несколько факторов, которые очень важны. Безусловно, нужно не просто говорить, но и создавать инфраструктуру с тем, чтобы люди получали удовольствие не только от природы и от того, что они вокруг себя видят".

По мнению главы государства, важно также, "какими транспортными средствами они пользуются, как организовано питание, и так далее".

"Будем, безусловно, и дальше развивать это направление", - добавил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]