Россия на сегодня более безопасна для туризма, чем зарубежные страны - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия на сегодня более безопасна для путешествий и отдыха, чем зарубежные страны, которые традиционно посещают российские туристы.
"С учетом эпидемиологических ограничений на данный момент в нашей стране гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят. Да и посмотреть у нас есть что", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
В ходе обсуждения проблемы развития этнотуризма в РФ Путин отметил: "Есть, конечно, несколько факторов, которые очень важны. Безусловно, нужно не просто говорить, но и создавать инфраструктуру с тем, чтобы люди получали удовольствие не только от природы и от того, что они вокруг себя видят".
По мнению главы государства, важно также, "какими транспортными средствами они пользуются, как организовано питание, и так далее".
"Будем, безусловно, и дальше развивать это направление", - добавил Путин.
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