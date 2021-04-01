Досрочные выборы в парламент Армении пройдут на основе нового Избирательного кодекса

Парламент Армении принял поправки в Избирательный кодекс, которыми правящая сила намерена организовать внеочередные парламентские выборы 20 июня.

За поправки проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Мой шаг". Представители оппозиционной фракции "Светлая Армения" в голосовании не приняли участия, депутаты оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бойкотировали заседание.

Поправки предусматривает отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.