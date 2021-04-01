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Регион 01.04.2021 18:40

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут на основе нового Избирательного кодекса

Парламент Армении принял поправки в Избирательный кодекс, которыми правящая сила намерена организовать внеочередные парламентские выборы 20 июня.

За поправки проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Мой шаг". Представители оппозиционной фракции "Светлая Армения" в голосовании не приняли участия, депутаты оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бойкотировали заседание.

Поправки предусматривает отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]