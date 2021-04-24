Возможное скорое признание властями США "геноцида армян" в Османской империи не может носить юридического характера, заявил в субботу спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Как говорилось, не существует ни одного из условий, прописанных в законе, что позволило бы определить события 1915 года в качестве геноцида", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Он отметил, что возможное признание президентом США Джо Байденом "геноцида" будет лишь "политическим заявлением без юридического обоснования".

Шентоп добавил, что заявления Армении об имевшем месте "геноциде" противоречат историческим фактам и "затмевают попытки нормализовать отношения между Турцией и Арменией".

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Байден поставил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в известность по поводу того, что Вашингтон скоро признает "геноцид армян" в Османской империи. До этого Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, и в частности, в ходе переговоров речь шла об укреплении отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Отмечается, что данное заявление должно быть сделано в субботу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о "геноциде" только навредит отношениям двух стран.