Эрдоган: Турция продолжает усилия по достижению своей стратегической цели - членства в ЕС

Главным препятствием на пути превращения ЕС в сильного глобального игрока является недостаток видения и стратегической терпимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании по случаю отмечаемого 9 мая Дня Европы.

Турецкий лидер отметил, что Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности, в вопросе механизма принятия решений, сообщает "Анадолу".

«Очевидно, что без вклада и поддержки Турции, ЕС не сможет сохранить свою мощь», - подчеркнул глава государства.

По словам Эрдогана, вопреки политике двойных стандартов и преградам, Турция сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели – вступления в ЕС