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Регион 09.05.2021 13:16

Эрдоган: Турция продолжает усилия по достижению своей стратегической цели - членства в ЕС

Главным препятствием на пути превращения ЕС в сильного глобального игрока является недостаток видения и стратегической терпимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании по случаю отмечаемого 9 мая Дня Европы.

Турецкий лидер отметил, что Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности, в вопросе механизма принятия решений, сообщает "Анадолу".

«Очевидно, что без вклада и поддержки Турции, ЕС не сможет сохранить свою мощь», - подчеркнул глава государства.

По словам Эрдогана, вопреки политике двойных стандартов и преградам, Турция сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели – вступления в ЕС

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ЕС, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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