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Дальнее зарубежье 10.05.2021 21:16

Эрдоган провел переговоры с Аббасом и главой ХАМАС, обещал "мобилизовать" мир против действий Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом пообещал палестинцам поддержку Анкары на фоне ситуации в регионе, сообщает в понедельник издание "Йени шафак".

Кроме того, отдельный телефонный разговор состоялся у Эрдогана и лидера движения ХАМАС Исмаила Хания.

"Он (Эрдоган - ИФ) сказал, что Турция сделает все в ее силах с целью мобилизовать весь мир, особенно исламский мир, чтобы остановить израильский терроризм и оккупацию", - отмечает "Йени шафак", ссылаясь на заявление отдела по связям с общественностью президентской администрации.

Также Эрдоган пообещал "защитить честь Иерусалима" в связи со складывающейся ситуацией.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщала в Твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. В ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории танки армии Израиля открывали огонь по объектам ХАМАС.

Ранее издание "Таймс оф Израэл" сообщило, что ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинуло ультиматум в адрес израильских властей, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме.

В свою очередь армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности вдоль границы сектора Газа.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]