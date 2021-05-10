Президент Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях Азербайджана с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией

"По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях", - сказал глава государства, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом", - отметил президент Азербайджана.