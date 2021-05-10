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Внешняя политика 10.05.2021 23:19

Президент Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях Азербайджана с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией

"По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях", - сказал глава государства, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом", - отметил президент Азербайджана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]