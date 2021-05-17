Президент Армении подписал закон об амнистии для лиц, уклонившихся от воинской службы до начала войны в Нагорном Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал закон об объявлении амнистии в отношении лиц, осужденных или объявленных в розыск по обвинению в уклонении от обязательной воинской службы до начала войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, сообщила пресс-служба главы государства.
В начале мая закон был принят парламентом.
В апреле с подобной инициативой выступило правительство. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявлял, что решение распространяется на лиц, достигших до 26 сентября 2020 года включительно, то есть до начала войны в Нагорном Карабахе, 27 лет для рядового состава и 35 лет для офицерского состава, подозреваемых, обвиняемых или осужденных исключительно по статье 327 УК Армении (уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации).
По его словам, амнистия будет распространена также на лиц, в отношении которых наказание в виде лишения свободы условно не применено или отложено, а также на лиц, находящихся в розыске - в общей сложности на 5131 человек и 124 лиц, уже осужденных.
Амнистия не распространяется на лиц, уклонившихся от призыва в период боевых действий.
Еврокомиссия потратит еще 10 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Переговоры между военными Азербайджана и Армении продолжатся в среду - Пашинян
Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян
SOCAR в январе-апреле экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса на $14 млн
Регулятор ФРГ разрешил "Северному потоку 2" продолжить строительство в германских водах
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле сократилось на 3%
В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 13 человек скончались
МВД Грузии призвало жителей города Дманиси не превращать вспыхнувший на бытовой почве конфликт в этническое противостояние
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ