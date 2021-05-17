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Регион 17.05.2021 17:03

Президент Армении подписал закон об амнистии для лиц, уклонившихся от воинской службы до начала войны в Нагорном Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал закон об объявлении амнистии в отношении лиц, осужденных или объявленных в розыск по обвинению в уклонении от обязательной воинской службы до начала войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале мая закон был принят парламентом.

В апреле с подобной инициативой выступило правительство. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявлял, что решение распространяется на лиц, достигших до 26 сентября 2020 года включительно, то есть до начала войны в Нагорном Карабахе, 27 лет для рядового состава и 35 лет для офицерского состава, подозреваемых, обвиняемых или осужденных исключительно по статье 327 УК Армении (уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации).

По его словам, амнистия будет распространена также на лиц, в отношении которых наказание в виде лишения свободы условно не применено или отложено, а также на лиц, находящихся в розыске - в общей сложности на 5131 человек и 124 лиц, уже осужденных.

Амнистия не распространяется на лиц, уклонившихся от призыва в период боевых действий.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ, УКЛОНИСТЫ, АМНИСТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]