Блинкен призывает принять меры, чтобы в Арктике не было конфликтов между странами

В арктическом регионе следует предпринимать меры, чтобы он оставался свободным от конфликтов, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Требуется эффективное управление, соблюдение принципа верховенства права, чтобы Арктика оставалось свободной от конфликтов", - сказал он, выступая на министерской сессии Арктического совета в четверг.

Также Блинкен призвал страны "ответственно вести себя" в арктическом регионе.