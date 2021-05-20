Блинкен призывает принять меры, чтобы в Арктике не было конфликтов между странами

В арктическом регионе следует предпринимать меры, чтобы он оставался свободным от конфликтов, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Требуется эффективное управление, соблюдение принципа верховенства права, чтобы Арктика оставалось свободной от конфликтов", - сказал он, выступая на министерской сессии Арктического совета в четверг.
Также Блинкен призвал страны "ответственно вести себя" в арктическом регионе.
Армянские депутаты не стали запрещать Пашиняну заключать договор с Азербайджаном о границе без согласия парламента
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване
Пашинян считает необходимым вести диалог для решения проблемы Карабаха
Норвегия в апреле сократила добычу углеводородов на 4%
Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке
Рынки акций Европы выросли в четверг на фоне улучшения глобального аппетита к риску
Австрия отменила карантин для приезжающих из 34 стран
Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса
Венгрия отказалась от участия в новом соглашении ЕС на поставку вакцин Pfizer
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ