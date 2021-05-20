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Дальнее зарубежье 20.05.2021 20:24

Блинкен призывает принять меры, чтобы в Арктике не было конфликтов между странами

В арктическом регионе следует предпринимать меры, чтобы он оставался свободным от конфликтов, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Требуется эффективное управление, соблюдение принципа верховенства права, чтобы Арктика оставалось свободной от конфликтов", - сказал он, выступая на министерской сессии Арктического совета в четверг.

Также Блинкен призвал страны "ответственно вести себя" в арктическом регионе.

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Тэги: США, ГОСДЕП, АРКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]