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Карабах 20.05.2021 22:01

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Полиция Армении задерживает в центре Еревана участников акции протеста против планируемого подписания нового соглашения с Азербайджаном о демаркации и делимитации границ.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится здание парламента, которое проводит внеочередное заседание по вопросу нового соглашения с Азербайджаном.

Полиция разогнала демонстрантов, после чего начала массовые задержания.

В акции протеста участвуют представители различных партий и организаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ПРОТЕСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]