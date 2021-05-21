Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Газе, Сирии и Восточном Средиземноморье

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре говорили о ситуации в секторе Газа, Сирии и Восточном Средиземноморье, сообщает в пятницу канал TRT Haber со ссылкой на источник.
"Во время разговора обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Палестине, режим прекращения огня в Газе, гуманитарная помощь Сирии и Афганистану, а также ситуация в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении.
Баку призывает международных игроков воздержаться от шагов, которые могут подорвать мир в регионе – глава МИД Азербайджана
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
Риски в банковском секторе Грузии в 2021-22гг будут оставаться повышенными - S&P
РФ имеет все возможности, чтобы нарастить долю на мировом рынке нефтегазохимии до 6-7% - Новак
Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год
В Нью-Йорке разыграют приз в $5 млн среди привитых от COVID-19
Германия готова передать 30 млн доз вакцин от коронавируса развивающимся странам
В пандемию COVID-19 умерли в 2-3 раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ