Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Газе, Сирии и Восточном Средиземноморье

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре говорили о ситуации в секторе Газа, Сирии и Восточном Средиземноморье, сообщает в пятницу канал TRT Haber со ссылкой на источник.

"Во время разговора обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Палестине, режим прекращения огня в Газе, гуманитарная помощь Сирии и Афганистану, а также ситуация в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении.