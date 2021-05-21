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Дальнее зарубежье 21.05.2021 23:22

Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Газе, Сирии и Восточном Средиземноморье

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре говорили о ситуации в секторе Газа, Сирии и Восточном Средиземноморье, сообщает в пятницу канал TRT Haber со ссылкой на источник.

"Во время разговора обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Палестине, режим прекращения огня в Газе, гуманитарная помощь Сирии и Афганистану, а также ситуация в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]