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Регион 26.05.2021 13:07

Власти Армении не будут вводить военное положение и отменять парламентские выборы

Власти Армении не рассматривают возможность введения в стране военного положения и отмены досрочных парламентских выборов в связи с обстановкой на армяно-азербайджанской границе.

"На данный момент обсуждений о введении военного положения и отмены выборов нет. Надеюсь, что такого повода не будет", - сказала руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц журналистам в среду.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОБСТАНОВК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]