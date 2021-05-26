Власти Армении не будут вводить военное положение и отменять парламентские выборы

Власти Армении не рассматривают возможность введения в стране военного положения и отмены досрочных парламентских выборов в связи с обстановкой на армяно-азербайджанской границе.

"На данный момент обсуждений о введении военного положения и отмены выборов нет. Надеюсь, что такого повода не будет", - сказала руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц журналистам в среду.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.